Si comincia a tornare alla normalità in casa Palermo e il focolaio scoppiato alla vigilia della sfida contro la Turris, si sta piano piano spegnendo. Nei giorni scorsi i tesserati trovati positivi al Covid il 21 ottobre (9 calciatori più Boscaglia) si sono sottoposti al test del tampone e ben sei di loro si sono negativizzati.

Nella giornata odierna è toccato fare il tampone ai quattro calciatori e il membro dello staff trovati positivi il 23 ottobre. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, su cinque ben quattro sono risultati negativi, con un tampone dubbio che verrà ripetuto nelle prossime ore. Adesso i calciatori negativi, così come per chi si è negativizzato nei giorni scorsi, dovranno sottoporsi agli esami per il rilascio dell’idoneità sanitaria.





Buone notizie per la squadra rosanero che mercoledì, alle 17.30, sarà chiamata ad affrontare il Catanzaro per il recupero della 7^ giornata di campionato e lunedì dovrà affrontare il Catania nel derby.