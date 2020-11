Sale il bilancio dei medici morti a causa del Covid. Sono finora 184. L’ultima vittima è Paolo Melenchi, conosciutissimo oculista di 57 anni di Caserta.

Lo si apprende dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo). Si tratta di un professionista molto stimato in città. Tantissimi hanno voluto ricordarlo con un pensiero.





Uno dei più bei pensieri di cordoglio glielo ha dedicato una sua paziente che su Facebook ha scritto: “Devo a te la mia vista, sono arrivata da te come un caso disperato, mi hai operata nel giro di una settimana, dopo un mese l’altro occhio, e non soddisfatto dopo un anno hai ritoccato il primo occhio.

Hai arrestato una malattia, da due anni che sono stabile solo Grazie a te.

Ci siamo visti a settembre, sempre solare, sempre disponibile, con quel tuo Lorena qualsiasi cosa chiamami. Sei stato uno di quei Medici che meritano davvero di essere chiamati così. Ti sarò riconoscente per la vita intera, buon viaggio Dott! E come dicevi sempre tu quando andavo via…sempre forza Juve! Rip”

https://www.facebook.com/lorycelani/posts/10218864892074335