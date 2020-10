Buone notizie in casa Palermo.

Secondo indiscrezioni giunte da poco, l’esito nuovi tamponi effettuati ha rivelato che 6 giocatori su 8 si sono “negativizzati” e sono tornati quindi a disposizione della squadra.





I giocatori in questione dovranno adesso ottenere l’idoneità sportiva sottoponendosi ad una visita, e qualora l’esito dovesse essere quello auspicato, il match contro il Catanzaro in programma mercoledì si giocherebbe regolarmente vista la presenza di almeno 18 elementi disponibili in rosa.