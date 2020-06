L’ex centrocampista rosanero Antonio Nocerino è intervenuto ai microfoni della nostra redazione per parlare della difficile situazione legata al Coronavirus, della sua esperienza con la maglia del Palermo, delle voci che lo vedrebbero tra i papabili per la panchina rosa dopo l’addio di Pergolizzi e tanto altro. Ecco qui di seguito le sue parole rilasciate in esclusiva ad “Ilovepalermocalcio” in merito ai ricordi più felici e, al contrario, quelli più tristi in maglia rosanero: «Ricordi più felici? Tutti, perché ho vissuto a 360° squadra, città e ogni secondo era speciale, li ho vissuti in maniera intensa, sono legatissimo alla piazza. Il più brutto quando sono andato via perché non sono andato via come volevo, la gente, la squadra, gli addetti ai lavori, i compagni meritavano un saluto diverso perché abbiamo vissuto 3 anni in maniera intensa, più di un aspetto lavorativo ma più stretto».