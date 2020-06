L’ex centrocampista rosanero Antonio Nocerino è intervenuto ai microfoni della nostra redazione per parlare della difficile situazione legata al Coronavirus, della sua esperienza con la maglia del Palermo, delle voci che lo vedrebbero tra i papabili per la panchina rosa dopo l’addio di Pergolizzi e tanto altro. Ecco qui di seguito le sue parole rilasciate in esclusiva ad “Ilovepalermocalcio” in merito ai ricordi con la maglia rosanero: «Finale di Coppa Italia? Orgoglio perché il Palermo quando ha vinto il campionato in B con Guidolin ha iniziato a costruire e crescere, però noi con il “nuovo” Palermo, ovviamente con le basi societarie di prima, abbiamo cercato di alzare l’asticella viaggiando per tre anni di fila ad altissimi livelli, raggiungendo l’Uefa come se fosse normalità. Arrivare in finale di Coppa Italia è stato il coronamento dei tre anni spettacolari, ma quello più grande è stato lottare per un posto in Champions in maniera decisa con una continuità incredibile. Questo per me è un orgoglio, perché poi vedi video foto e filmati della gente che invade Roma, migliaia di persone in una curva con lo stesso colore di maglia, spostare tutta quella gente mi rende felice perché non è una cosa che capita tutti i giorni».