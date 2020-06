L’ex centrocampista rosanero Antonio Nocerino è intervenuto ai microfoni della nostra redazione per parlare della difficile situazione legata al Coronavirus, della sua esperienza con la maglia del Palermo, delle voci che lo vedrebbero tra i papabili per la panchina rosa dopo l’addio di Pergolizzi e tanto altro. Ecco qui di seguito le sue parole rilasciate in esclusiva ad “Ilovepalermocalcio” in merito alle voci legate alla panchina rosanero: «Non ne ho idea, ovviamente fa piacere, inorgoglisce, è un privilegio ed un onore essere accostati, ma in questo momento hanno altro a cui pensare di molto più importante. A me ovviamente fa solo piacere che il mio nome sia accostato al Palermo perché tutti sanno quanto io sia legato alla città, alla piazza e alle persone che lavorano lì. Che effetto mi farebbe? L’aspetto da calciatore si resetta perché quello che ho fatto da calciatore si mette da parte e quindi dovrei iniziare a farmi apprezzare in un’altra veste. Quello che ho fatto da calciatore non vale più niente, ma si aprirebbe una nuova sfida e dovrei conquistare in un’altra veste tutto quello che ho conquistato da calciatore».