L’ex centrocampista rosanero Antonio Nocerino è intervenuto ai microfoni della nostra redazione per parlare della difficile situazione legata al Coronavirus, della sua esperienza con la maglia del Palermo, delle voci che lo vedrebbero tra i papabili per la panchina rosa dopo l’addio di Pergolizzi e tanto altro. Ecco qui di seguito le sue parole rilasciate in esclusiva ad “Ilovepalermocalcio” in merito alla ripresa dei maggiori campionati calcistici in Italia dopo l’emergenza Coronavirus: «Alla fine la Germania sta giocando perché secondo il loro protocollo hanno tutto in sicurezza. Penso che prima ci debba essere l’aspetto della salute poi il gioco, partite e campionati, se questi consentono di poter giocare io sono d’accordo. Il calcio mentalmente fa dimenticare tutto questo casino e può aiutare tanto dal mio punto di vista, se tutto è in sicurezza è giusto che si possa giocare. Come sarà? Come le partite di agosto, di ritiro, di inizio campionato. Sarà a mio avviso un periodo un pò così e ovviamente sarà bello perché è come se tutto ripartisse da zero».