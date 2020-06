L’ex centrocampista rosanero Antonio Nocerino è intervenuto ai microfoni della nostra redazione per parlare della difficile situazione legata al Coronavirus, della sua esperienza con la maglia del Palermo, delle voci che lo vedrebbero tra i papabili per la panchina rosa dopo l’addio di Pergolizzi e tanto altro. Ecco qui di seguito le sue parole rilasciate in esclusiva ad “Ilovepalermocalcio” in merito a qualche rimorso legato alla sua carriera calcistica: «L’anno dopo Piacenza mi sarebbe piaciuto andare a Napoli ma non c’è stata la possibilità. A me va bene così, della mia carriera non rinnego niente. Alla fine uno quello che fa meritava, ed io evidentemente mi meritano tutto questo e sinceramente sono felice».