L’ex centrocampista rosanero Antonio Nocerino è intervenuto ai microfoni della nostra redazione per parlare della difficile situazione legata al Coronavirus, della sua esperienza con la maglia del Palermo, delle voci che lo vedrebbero tra i papabili per la panchina rosa dopo l’addio di Pergolizzi e tanto altro. Ecco qui di seguito le sue parole rilasciate in esclusiva ad “Ilovepalermocalcio” in merito ai giocatori rosanero che l’hanno colpito maggiormente: «Mi è piaciuto il mettersi in gioco di giocatori come Sforzini, Pelagotti e Crivello. A me questo ha fatto piacere perché hanno capito che Palermo non è una piazza come le altre, arrivare in una categoria come la Serie D e mettersi in gioco è la cosa più importante perché hanno capito per chi stavano giocando, perché Palermo non è una piazza come tutte le altre, non è da D, C o B, ma è da Serie A».