L’ex centrocampista rosanero Antonio Nocerino è intervenuto ai microfoni della nostra redazione per parlare della difficile situazione legata al Coronavirus, della sua esperienza con la maglia del Palermo, delle voci che lo vedrebbero tra i papabili per la panchina rosa dopo l’addio di Pergolizzi e tanto altro. Ecco qui di seguito le sue parole rilasciate in esclusiva ad “Ilovepalermocalcio” in merito all’esperienza in Champions League: «Si prova orgoglio e felicità, il lavoro paga. È bello e speciale perché quando parti da zero e arrivi a palcoscenici così, arrivi con le tue forze, le tue capacità e la tua mentalità e tutto vale doppio, soprattutto aver esaudito il sogno di mio padre».