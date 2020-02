In mattinata erano circolate voci secondo cui il Savoia avrebbe richiesto al Roccella, prossimo avversario, di spostare l’inizio della sfida alle ore 15 invece delle 14:30. Arrivano però secche smentite in merito a tutto questo. In primo luogo, c’è da tenere conto che il Savoia solitamente sposta alle ore 15 soltanto le proprie gare interne per una questione, più volte chiarita dai dirigenti oplontini, di affluenza allo stadio Giroud. Oltre questo, oggi è l’ultimo giorno utile per richiedere un eventuale spostamento dell’orario d’inizio del match, che ove fosse richiesto, troverebbe comunque il secco “no” della compagine calabrese del Roccella, come confermato in esclusiva dal presidente Misiti ai nostri microfoni: «Non c’è stata nessuna richiesta da parte del Savoia per spostare la partita. E anche se ci dovesse essere, oggi sarebbe l’ultimo giorno utile per avvisarci. Inoltre, aggiungo che non potremmo giocare alle ore 15 visto che non abbiamo l’illuminazione. Pertanto noi giochiamo alle 14:30»