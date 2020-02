In vista della sfida tra il Roccella ed il Savoia, la nostra redazione ha contattato in esclusiva il presidente dei calabresi Maurizio Misiti. Ecco le sue parole: «Polemiche degli ultimi giorni? Anche noi abbiamo avuto errori arbitrali, ci stanno dappertutto. Non penso che la Lega o chi per lei voglia favorire il Palermo o il Savoia, il Palermo ha una squadra che ha una marcia in più, bellissima. Nel match d’andata con i campani io non ho visto una squadra che può competere con il Palermo, alle chiacchiere non ci credo. Gli errori arbitrali ci possono stare, anche noi ne abbiamo subiti molti».