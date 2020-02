In vista della sfida tra il Roccella ed il Savoia, la nostra redazione ha contattato in esclusiva il presidente dei calabresi Maurizio Misiti. Ecco le sue parole: «Savoia? Sicuramente non sarà una partita come quella di Palermo. Quella al “Barbera” è stata una partita a sé, per me, per la squadra e per tutti quanti. Non ci possiamo più permettere neanche un minimo sbaglio, un minimo errore. Giocheremo la partita al 100%, il Palermo è una cosa a parte. Il Savoia noi l’abbiamo affrontato facendo anche un’ottima partita lì, adesso faremo il nostro».