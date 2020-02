Domenica 9 febbraio alle 14.30 la gara valida per la 23^ giornata del Girone F Recanatese-Real Giulianova sarà trasmessa in diretta su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) con la telecronaca di Gabriele Schiavi. Al “Nicola Tubaldi” di Recanati si affrontano due squadre in lotta per obiettivi diversi. I padroni di casa, a punti da tre giornate di fila, sono in corsa per un posto ai Play Off mentre gli ospiti, in lotta per evitare i Play Out, inseguono quel successo che manca da nove gare.