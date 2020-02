Al termine dell’ultima giornata del campionato di Serie B, sono state rese note le decisioni del giudice sportivo. Ecco qui di seguito tutti gli squalificati:

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

IMPROTA Riccardo (Benevento): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

KANOUTE Elimane Franck (Cosenza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

MAGGIORE Giulio (Spezia): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

PALMIERO Luca (Pescara): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

SCIAUDONE Daniele (Cosenza): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

TERRANOVA Emanuele (Cremonese): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BANDINELLI Filippo (Empoli): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

BIABIANY Jonathan Ludov (Trapani): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

BRANCA Simone (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MAGGIO Christian (Benevento): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MAIETTA Domenico (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

OBI Joel Chukwuma (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PERINA Pietro (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

POBEGA Tommaso (Pordenone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).