L’ex direttore sportivo del Palermo, Fabio Lupo, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni del possibile arrivo di Lollo in maglia rosanero (LEGGI QUI) e del prossimo campionato di Lega Pro che vedrà protagonista il club siciliano: «Girone C? Bellissimo. Ci saranno anche Catania e Juve Stabia, sarà un girone molto bello anche per tradizione nel caso venisse confermato anche il ripescaggio del Foggia. Sarà molto difficile ma anche molto affascinante».