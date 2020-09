Questa mattina, la “Gazzetta dello Sport” ha rilanciato l’indiscrezione secondo cui il Palermo sarebbe molto vicino all’acquisto di Lorenzo Lollo, centrocampsita 29enne in forza al Venezia.

Per saperne di più a proposito delle caratteristiche del ragazzo, abbiamo ascoltato in esclusiva le parole dell’ex ds di Palermo e Venezia, Fabio Lupo. Ecco le sue parole: «Lollo? Un giocatore che secondo me è un lusso, nel senso che si tratta di un profilo che ha fatto anche la serie A. La B la fa ad occhi chiusi, quindi per la C è un lusso. Sa giocare a calcio e ricoprire diversi ruoli, sarebbe un acquisto veramente importante per il Palermo. Si tratta di un professionista molto serio e di un ragazzo per bene. Sarebbe un grande acquisto sotto il profilo tecnico e sotto l’aspetto umano».