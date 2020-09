Il Palermo è ancora incerto sul futuro di Bubacarr Marong. Il difensore classe 2000 lo scorso anno con la maglia dei rosanero non ha trovato spazio, ma, nonostante questo, la dirigenza di viale del Fante ha deciso di portarlo in prova in ritiro a Petralia Sottana.

Marong, rispetto allo scorso anno, è sembrato più maturo e questo potrebbe far propendere ad una conferma, ma il Palermo dovrà valutare attentamente. In caso il classe 2000 venisse tesserato non potrebbe nemmeno essere girato in prestito. Questo perché, il regolamento della Lega Pro permette solo alle società promosse in Serie C di tesserare calciatori provenienti da paesi non aderenti all’U.E. o alla E.E.E., ma solo se questi nella stagione precedente erano già tesserati con lo stesso club.

Quindi, se Marong in questi giorni di allenamenti in città dovesse convincere Boscaglia e il suo staff potrà solo rimanere al Palermo e non andare in prestito in Serie C o Serie D.