In attesa di Savoia-Palermo, match che andrà in scena il prossimo 22 marzo, la lotta a distanza tra le due squadre sembra essere già cominciata. Uno degli argomenti più discussi nelle ultime ore è stata la scelta dei campani di giocare in diverse occasioni mezzora dopo rispetto al resto delle squadre del girone I di serie D. Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Ilovepalermocalcio, Masimiliano Doda, terzino destro del Palermo, ha detto la sua sull’argomento: «In realtà credo che a noi non debba interessare a che ora gioca il Savoia, se prima o dopo di noi. Sono cose che riguardano altre persone, noi dobbiamo pensare alla nostra partita e loro penseranno alle loro. Per me possono giocare a qualsiasi orario». Sabato pomeriggio, invece, i rosanero sono attesi dal San Tommaso in occasione della 19^ giornata: «Il San Tommaso è una buona squadra e noi sappiamo che nessuna partita è facile. Bisogna prepararla al meglio, come facciamo per ogni gara, settimana dopo settimana, senza pensare a quanto è accaduto nel girone di andata o ai risultati che abbiamo fatto in passato».