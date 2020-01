Come riportato da “Calcioweb.eu”, Osvaldo Sabatini, padre della compagna di Paulo Dybala Oriana, è stato ospite di un programma argentino durante il quale ha “avvertito” l’attaccante della Juventus sul modo in cui prendersi cura della figlia. Ecco le parole dell’uomo: «Sono una persona a cui piace prendersi cura della famiglia: le mie figlie, mia moglie, mia mamma e mia sorella. Non sono geloso, ma mi preoccupo di tutto: se sono sole, insicure, ma anche del fatto che Oriana è in Italia. Suppongo che si stiano prendendo cura di lei… Queste sono cose che mi riguardano. In questo senso, sì, mi preoccupo. Ho messo in chiaro alcune cose a Paulo quando l’ho incontrato. Gli ho detto: non ti conosco molto. Ti ho parlato per alcune ore, ti vedo come una brava persona, ma stai prendendo la mia bambina. Finché Oriana è felice, va tutto bene. Chiacchieriamo, tutto ok, ma se Oriana non è felice, tutto si guasta…». Parole decise quelle di Osvaldo Sabatini che avverte così il campione ex Palermo.