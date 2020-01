Secondo quanto riportato da “Calcioweb.eu”, in riferimento alla particolare situazione politica che stanno vivendo in questo momento paesi come Iran e Stati Uniti, il giocatore dell’Ajax Sergino Dest, preoccupato dalla decisione dell’Iran di lanciare un attacco missilistico contro due basi militari in Iraq che ospitano truppe statunitensi, il difensore dell’Ajax e della nazionale Usa ha deciso di non proseguire con i compagni il ritiro invernale in Qatar. Il club biancorosso ha dichiarato che il giocatore “non si sentiva a proprio agio” comprendendo la richiesta.