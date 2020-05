La Lega Pro, qualche settimana fa, ha avanzato una proposta che ha fatto storcere il naso a qualcuno. Questa prevedeva la promozione delle prime tre dei giorni di Serie C e la quarta scelta tramite sorteggio. La proposta non è piaciuta a molti, tra questi Daniele Di Donato attuale allenatore dell’Arezzo che è in piena corsa per il playoff. L’ex calciatore rosanero, intervistato dalla redazione di Ilovepalermocalcio, ha parlato così:

«Non sono d’accordo, sarebbe troppo irrisorio. Le promozioni vanno conquistate sul campo e l’eventuale sorteggio lascia il tempo che trova».

E sul blocco dei ripescaggi dalla Serie D?

«Anche questa è una cosa che, secondo me, non sta né in cielo né in terra. Non puoi dire alle società di fermarsi e che tutto viene cancellato. È dura anche per il blocco delle retrocessioni, anche perché la Serie C non può supportare settante squadre. Il prossimo anno, con una Serie C in crisi sarebbe difficile. Molte cose vanno valutate».