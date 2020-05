Il Palermo viaggiava spedito per raggiungere la Serie C, ma il Coronavirus ha fermato corsa. Proprio dalla Serie D alla Serie C è passato Daniele Di Donato che, intervistato dalla redazione di Ilovepalermocalcio, ha spiegato la differenza tra le due categorie:

Lei ha allenato in Serie D, adesso si trova in Serie C. Quali sono le differenza tra le due categorie?

«La Serie C è più fisica e ha più competizione, ma con la Serie D si somigliano molto. Una squadra, per quel che penso io, che sale dalla Serie D alla Lega Pro deve confermare il blocco importante per fare un buon campionato, se vuole ambire a qualcosa di più deve rivedere i propri programmi».

Proprio dalla Serie D è dovuto ripartire il Palermo. Cosa ha pensato quando i rosanero sono falliti?

«È stato un dispiacere, abbiamo impiegato molto tempo a tornare nella massima serie. Era una delle squadre più importanti del panorama italiano, lo dimostrano la qualificazione all’Europa League o la finale di Coppa Italia, però l’ultimo periodo era diventata una cosa umiliante. Allora penso che, forse, è stato meglio farla finita e ripartire da zero come ha fatto il Parma. Ripartire è stata la cosa migliore, si è tagliato il cordone con il passato e si è ripartito. Il Palermo ha fatto una grande stagione, non era facile tornare subito a vincere, ma deve ambire a tornare in categorie superiori il prima possibile».