È disponibile sul sito del ministero dell’Interno il modello di auto dichiarazione per gli spostamenti da domani. Come riporta Adnkronos, può essere ancora utilizzato il precedente modello barrando le voci non più attuali. L’auto dichiarazione è in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo. Per il nuovo modello di auto certificazione CLICCA QUI