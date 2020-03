In mattinata si era diffusa la notizia (CLICCA QUI), secondo cui i giocatori del Marsala erano stati sfrattati dai propri alloggi a causa dei mancati pagamenti degli affitti da parte del club lilibetano. La nostra redazione, ha contattato in esclusiva il presidente del Marsala, Domenico Cottone, per fare chiarezza. «Non è vero niente, io non capisco se c’è qualcuno che continua a volere il male del Marsala – ha dichiarato il presidente -. Pensavo che sarebbe uscito un articolo sul fatto che io ieri ero al Comune. Io ieri ero al Comune e adesso esce la notizia che i ragazzi sono stati sfrattati, non è vero assolutamente nulla. Io non ho capito, c’è qualcuno che vuole il male della squadra. Ieri ho avuto una riunione con il vicepresidente e l’assessore, insieme ad altri organi del comune, c’è stato un tavolo di trattativa, è stata spostata la riunione nei giorni a seguire in quanto devono essere presenti anche gli ex soci dell’organo del cda che si sono dimessi. I ragazzi sono negli alloggi, poi se c’è qualcuno che continua a mettere in giro infamità non lo so. Sono stato fino a ieri a mezzanotte a Marsala, e oggi invece trovo un’altra notizia».