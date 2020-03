In vista della gara di campionato tra Corigliano e Palermo, ai nostri microfoni è intervenuto il tecnico dei calabresi Benedetto Mangiapane. Ecco qui di seguito le sue dichiarazioni:

Molte sono state le contestazioni da parte dei tifosi del Corigliano contro il vostro presidente, cosa ne pensa di questa situazione?

«Penso ad allenare e non agli aspetti societari. Mi dispiace non avere i nostri tifosi perché per noi sono fondamentali, soprattutto in questo momento della stagione. Spero però possano riempire lo stadio in cui si disputerà la partita».