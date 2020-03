Come già anticipato, il Marsala non sta vivendo un grande momento a livello di risultati e di questioni fuori dal campo di gioco. Infatti, secondo quanto riportato da “Tuttoseried.com”, dopo il caos legato all’esonero di Terranova, successivamente richiamato, e della nota dei calciatori in merito ai mancati pagamenti da parte della società, nelle ultime ore pare che i tesserati siano stati invitati a lasciare le proprie abitazioni portando via tutti gli oggetti personali a causa del mancato pagamento degli affitti da parte della società. Notizia che, se confermata, potrebbe macchiare ulteriormente l’immagine della società.