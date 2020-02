«Non occorre preparare partite come quella contro il Palermo, in questi casi le motivazioni arrivano da sole. Rispetto alla gara d’andata persa al “Barbera”adesso siamo una squadra molto più compatta e fiduciosa nei nostri mezzi». Queste le parole del capitano e difensore della Cittanovese Flavio Cianci, intervenuto ai microfoni della nostra redazione in vista della gara contro la capolista Palermo.