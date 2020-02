«Polemiche legate al fatto di giocare 30 minuti dopo tra Savoia e Palermo? Non ne so molto ma non è una questione di mia competenza. Credo però che non ci siano favoritismi e che giocare mezz’ora dopo non influisca nel risultato». Queste le parole del difensore e capitano della Cittanovese Flavio Cianci rilasciate ai microfoni della nostra redazione in riferimento alla questione legata alla polemica sorta nelle ultime settimane legata ai posticipi delle gare del Savoia.