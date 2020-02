«La gara con il Palermo sarà una partita affascinante. Si respira aria positiva, è difficile che in Serie D giochino squadre blasonate come i rosanero. Aspettiamo da tempo una partita del genere, al di là del risultato finale sarà una giornata storica per tutta la città di Cittanova». Queste le parole del capitano e difensore della Cittanovese Flavio Cianci rilasciate ai microfoni della nostra redazione in merito alla prossima gara contro i rosanero.