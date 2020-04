«Situazione contratti in scadenza se si riprendesse a giocare? Secondo me cambierebbe poco, perché se si tornasse a giocare l’ultima settimana di maggio mancando 8 partite hai chiuso il campionato entro il 30 giugno. Il tempo c’è, qualora ci fossero le condizioni. Bisogna vedere poi quante società sarebbero ai nastri di partenza. Il 70% dei presidenti di serie C ad esempio non vuole giocare. Il Palermo non ha mai discusso la rimodulazione dei contratti in questa situazione e questo dimostra la grande struttura di questa grande società.». Queste alcune delle parole rilasciate in esclusiva ai nostri microfoni da Maurizio Casilli, agente dell’attaccante rosanero Gianni Ricciardo.