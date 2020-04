In Svizzera i campionati di calcio e tutte le competizioni sportive in generale rimarranno fermi fino a giugno. Stando a quanto riferito da “Tuttomercatoweb.com”. questo è quello che è emerso delle dalle comunicazioni odierne del Consiglio Federale sul piano di riapertura graduale delle varie attività. La Swiss Footoball League ha diramato un comunicato in merito alla ripresa delle competizioni: “In questo momento non è possibile fare comunicazioni precise. I nostri responsabili sono in stretto contatto con l’Ufficio Federale dello Sport per tracciare le prossime tappe, che riguardano principalmente la ripresa degli allenamenti e lo svolgimento delle partite a porte chiuse”.