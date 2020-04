Maurizio Casilli, agente dell’attaccante del Palermo Gianni Ricciardo, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Ilovepalermocalcio. Ecco le sue parole sul futuro del centravanti rosanero e non solo: «So che Sagramola e Castagnini guardano tantissime partite e stanno analizzando tantissimi giocatori. Stanno facendo un lavoro importante per un Palermo che non sarà in serie D l’anno prossimo. Anche in questa situazione il Palermo è da serie A. Il Palermo è l’unica società che da questa situazione non ha speculato, credo che la Lega davanti ad un comportamento del genere non resti indifferente. Futuro Ricciardo? L’unico dispiacere è stato l’infortunio dovuto al suo senso di appartenenza alla maglia. Tra un venerdì e una domenica ha perso un mese e mezzo perché ha un cuore troppo grande. Non era il caso di rischiare, ma insieme allo staff ha deciso di scendere in campo. Credo che i suoi numeri siamo importanti, decideranno Sagramola e Castagnini se Ricciardo potrà far parte del Palermo del futuro. Io ritengo che si debbano anche considerare gli aspetti umani e professionali che Gianni ha. Poi le scelte calcistiche spettano a loro e ci rimettiamo alle loro decisioni».