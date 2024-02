Escl. Barone (Sky Sport): «Palermo, Cremonese e Como, hanno proprietà forti e ricche»

Daniele Barone, telecronista di Sky Sport, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com esprimendosi sulla serie B.

Ecco un estratto:

«Il Como ha speso una decina di milioni di euro acquistando giocatori forti come Strefezza. Il Venezia non poteva rinforzarsi in quanto doveva rispettare i paletti imposti dalla Fifa e ha dovuto purtroppo rinunciare a Johnsen. In basso molte squadre in difficoltà, come lo Spezia, hanno effettuato diverse manovre in entrate. Poi ovviamente la Sampdoria doveva anche fare i conti con le sue vicissitudini societarie e non ha potuto ben operare. Ognuno si è rinforzato in base all’obbiettivo e in base al budget a disposizione: il Palermo, come Cremonese e Como, ha una proprietà forte e ricca e si è rinforzato in maniera importante per la lotta promozione».