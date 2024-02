Escl. Barone (Sky Sport): «Ranocchia sta facendo la differenza»

Daniele Barone, telecronista di Sky Sport, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com esprimendosi su Cremonese-Palermo.

Ecco un estratto:

«Se devo scegliere un giovane che non ha mai giocato nella massima serie dico Pandolfi del Cittadella, calciatore sconosciuto e proveniente dalla Serie C che sta facendo molto bene in una realtà che svolge sempre un grande lavoro nello scovare talenti italiani. Poi non so se in Serie A possa avere un rendimento simile. Ovviamente la lista dei giocatori emergenti in Serie B è lunga. Il Parma ha dei giovani di qualità come Bernabè e Man, il Palermo e la Cremonese hanno puntato su una squadra esperta e calciatori come Coda, che ha vinto più volte il titolo di capocannoniere sono una certezza. E a proposito di cannonieri c’è anche Pohjanpalo del Venezia che è molto forte. Poi giocatori come Cutrone, al momento fermo per infortunio, e Tutino si stanno rivalutando. Diciamo che i nomi sono questi e che quest’anno prevale l’esperienza. Ovviamente giovani talenti come Ranocchia, a segno per tre volte consecutive, fanno parte di quei giocatori che stanno facendo molto bene e che fanno la differenza».