Escl. Barone (Sky Sport): «Vantaggio Parma? Sulla carta i ducali non avevano la squadra più forte»

Daniele Barone, telecronista di Sky Sport, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com esprimendosi su Cremonese-Palermo.

Ecco un estratto:

«In questo momento il Parma ha un vantaggio importante sulle inseguitrici: secondo me lo amministrerà in quanto è una squadra molto forte, ben allenata e con i migliori giovani del campionato. Se il Palermo e Cremonese hanno i migliori organici della Serie B, sulla carta i ducali non avevano la squadra più forte. Grazie al lavoro di Pecchia i giovani sono stati ben valorizzati. Inoltre questa squadra ha la capacità di avere sempre forze ed energie fino all’ultimo secondo, e non è un caso che segni spesso nei minuti finali, e realizza molti gol con giocatori subentrati dalla panchina. Questo aspetto certifica la forza mentale di questa squadra e di come Pecchia sia molto bravo a gestire le rotazioni, anche grazie alla disponibilità di una rosa completa: cambia spesso la formazione ma i risultati sono sempre positivi».