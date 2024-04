Palermo-Reggiana 1-2. Le pagelle del match

Il Palermo non sa più vincere. Al Renzo Barbera la Reggiana vince 1-2 in rimonta, grazie ai gol di Portanova e Rozzio che rispondono al vantaggio rosanero firmato da Brunori. Passi indietro della formazione di Mignani, soprattutto dal punto di vista difensivo. Pigliacelli ha evitato un passivo più pesante, mentre in fase offensiva si fa fatica a essere pericolosi con continuità. Il Palermo fallisce l’occasione di accorciare le distanza dal Catanzaro, ma ciò che preoccupa è la prestazione.

Di seguito le pagelle targate Ilovepalermocalcio.com:

PIGLIACELLI 5,5: compie due interventi decisivi nel primo tempo e uno di riflesso sul tiro-cross di Kabashi, ma è poco esplosivo sulla punizione di Portanova. Incolpevole sul raddoppio emiliano.

DIAKITÈ 5,5: Non commette molti errori ma nel complesso non contribuisce a garantire solidità al reparto.

LUCIONI 5,5: Si inventa l’assist prezioso per Brunori, ma il Palermo è sofferente in fase difensiva.

NEDELCEARU 5,5: (dal 72’ Insigne 5: si fa vedere poco, entra con superficialità ed è poco d’aiuto alla squadra)

BUTTARO 4,5: è stato chiamato in causa per sostituire l’infortunato Di Mariano, ma nel complesso sforna una prestazione al di sotto delle aspettative (dal 66’ Ranocchia 5,5: non un perfetto ritorno in campo. Ha bisogno di ritrovare la condizione)

GOMES 5: Fa il lavoro sporco ma in fase di impostazione va in difficoltà.

HENDERSON 5: si rende pericoloso solamente sulle palle inattive. Commette il fallo dal quale nasce la punizione che permette a Portanova di realizzare il gol dell’1-1. (dal 55’ Segre 5,5: tenta di dare la scossa ma non incide come avrebbe voluto Mignani)

LUND 5: Nei primi venti minuti le occasioni della Reggiana partono dalla sua fascia. In fase offensiva prova a spingere ma non riesce a incidere.

DI FRANCESCO 5: Prova a creare minacce nell’area avversaria ma pecca di lucidità negli ultimi metri. (dal 73’ Chaka-Traorè 5: viene chiamato in causa ma tocca pochissimi palloni).

BRUNORI 6: Prima effettua un salvataggio sulla linea sugli sviluppi di un corner avversario, poi si inventa il gol del momentaneo 1-0. Nella ripresa poteva, probabilmente, gestire meglio qualche pallone.

MANCUSO 5: partita opaca da parte dell’ex Como. Viene servito pochissimo e si vede solamente nell’occasione in cui non riesce a finalizzare il cross di Brunori. (dal 55’ Soleri 5: sventa sui piedi di Rozzio il pallone dell’1-2, si divora il gol del palleggio e mura, sfortunatamente, la conclusione di Brunori).

MIGNANI 5: nei primi venti minuti il Palermo rischia di andare in svantaggio, poi avviene una reazione che permette ai rosanero di portarsi in vantaggio grazie alle giocate individuali di Lucioni e Brunori. Nella ripresa approccio deludente dei padroni di casa che subiscono la rimonta della Reggiana. Solidità difensiva rimessa nuovamente in discussione mentre, in zona offensiva, si fa ancora fatica a creare minacce particolarmente insidiose.