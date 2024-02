Escl. Barone (Sky Sport): «Il mercato invernale ha rilanciato le ambizioni di Cremonese e Palermo»

Daniele Barone, telecronista di Sky Sport, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com esprimendosi su Cremonese-Palermo.

Ecco un estratto:

«Cremonese-Palermo gara diversa rispetto all’andata? Anche questa è una domanda a cui è difficile dare una risposta. Sicuramente gli investimenti fatti sia in estate sia a gennaio ci confermano che sono due squadre che puntano alla promozione, che sono state costruite per vincere e le operazioni invernali hanno rilanciato le loro ambizioni. Colpi come quello di Johnsen e Falletti per i grigiorossi e Ranocchia, Diakitè e Traorè per i rosanero dicono che c’è una decisa volontà delle società per puntare alla Serie A. Hanno acquistato giocatori di qualità e aggiungeranno qualcosa rispetto alla gara di andata».