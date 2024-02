Escl. Barone (Sky Sport): «Cremonese-Palermo sfida tra due grandi protagoniste del campionato»

Daniele Barone, telecronista di Sky Sport, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com esprimendosi su Cremonese-Palermo.

Ecco un estratto:

«Sicuramente sarà una gara tra due grandi protagoniste del campionato. Dirà parecchio ma non tutto perchè, successivamente, ci saranno ancora molti incontri da giocare. Secondo me si affrontano i due organici migliori e più importanti della Serie B. Che poi la classifica dica che il Parma è primo è un altro discorso in quanto sono stati più bravi e continui ad occupare la vetta. In questo campionato è difficile fare pronostici ma sarà sicuramente un match tra due grandi protagoniste per la lotta promozione e lo saranno fino alla fine».