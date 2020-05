Dal 20 maggio riparte l’attività di formazione, sia teorica che pratica, da parte delle autoscuole per i candidati alle patenti di guida delle categorie A e B. La riapertura degli uffici della motorizzazione civile sul territorio per lo svolgimento degli esami di teoria e di guida, come riporta gazzetta.it, sarà gestita rispettando le regole in vigore, e quindi via libera a igienizzazioni degli ambienti, installazioni di schermi in plexiglass e differenziazione dei percorsi si ingresso e uscita dall’aula e dall’edificio esami.

Per i test di teoria, tra i vari turni di esame viene introdotta la sanificazione delle aule, la cui capienza dovrà necessariamente essere ridotta per evitare contatti e assembramenti rischiosi. Verrà privilegiata l’aggregazione in unico turno (e possibilmente anche unica aula), dei candidati della stessa autoscuola o dello stesso gruppo di autoscuole. L’esito dell’esame, infine, verrà comunicato solo per via telematica alle autoscuole e, nel caso di candidati privatisti, all’indirizzo mail comunicato in fase di prenotazione.

Proprio per evitare le aggregazioni dei candidati in attesa, viene concessa la possibilità di svolgimento degli esami teorici presso autoscuole e centri di istruzione. Sarà consentito anche lo svolgimento degli esami di teoria presso le sedi degli operatori professionali attraverso l’utilizzo delle schede cartacee, generate dal sistema informatico del Dipartimento.