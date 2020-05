Per continuare a combattere una pandemia che ha cambiato le abitudini di vita di tutti gli italiani, il Modena, come riporta “gianlucadimarzio.com”, ha deciso di regalare una mascherina a ogni abbonato. L’iniziativa, in collaborazione con il main sponsor Giacobazzi, porterà nelle case di 5444 modenesi un importante dispositivo di protezione dal Coronavirus. Le mascherine, personalizzate con i colori e il logo del club, rappresenteranno un simbolo di appartenenza e saranno consegnate insieme a una lettera del presidente Romano Sghedoni: «I supporters sono il grande patrimonio di una squadra di calcio, quest’anno 5444 modenesi hanno creduto nella nostra strategia sportiva e il regalo della mascherina è un modo per dire grazie a chi segue i canarini ovunque. Voglio esprimere la mia gratitudine alla nostra gente ringrazio il main sponsor Giacobazzi Vini per averci supportato in questa iniziativa». Un progetto di solidarietà condiviso con piacere dall’azienda vinicola: “Abbiamo accolto subito favorevolmente – spiega Alberto Giacobazzi – l’idea di fare concretamente qualcosa per i tifosi del Modena. Siamo fra i primi sostenitori della squadra con il nostro impegno come sponsor, e in questo momento di difficoltà dobbiamo essere ancora più uniti, in considerazione del perdurare dell’emergenza e della scarsità di dispositivi presenti sul mercato”.