L’attaccante Daniele Cacia, ora svincolato, ha parlato a TMW del suo futuro, partendo dal fatto che in questo particolare momento proprio sugli svincolati nessuno si è pronunciato. Queste le sue parole: «Chi aspettava come a casa una chiamata, è passato adesso in quarto, se non quinto, piano. Nonostante questo, io mi ritengo tra i fortunati, ai giovani è andata peggio: a ogni modo penso anche al futuro, perché sto bene e non ho intenzione di smettere, sarebbe un peccato. Ma valgono sempre i paletti che mi ero messo, accetterò solo una Serie B, altrimenti smetterò, come dissi quando rescissi con il Piacenza».