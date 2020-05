In Bulgaria, dove, come riporta “gazzetta.it”, il governo ha autorizzato la ripresa del campionato dall’inizio di giugno, a condizione che le partite si giochino a porte chiuse per evitare la diffusione del Covid-19, club e tifosi hanno espresso la loro insoddisfazione per la misura adottata. “Queste partite saranno una parodia del calcio – si rammarica Cristiano Giaretta, direttore sportivo del Cska Sofia – Sembreranno partite amichevoli, senza atmosfera, senza intensità. Non calcio. Il calcio è fatto di stadi pieni, con le persone che mangiano i loro panini in tribuna…”. Critiche condivise dall’allenatore del Botev Plovdiv, Ferario Spasov: “Già le partite con il pubblico non sono molto eccitanti, non oso immaginare come saranno senza spettatori”.