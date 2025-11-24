Fortino Sannazzari, Entella imbattuta da 14 mesi. Gozzi: «Con il Palermo abbiamo giocato alla pari»

Nel suo approfondimento su Il Secolo XIX – edizione Levante, Domenico Marchigiani traccia un quadro chiaro del momento dell’Entella: una squadra in crescita, solida e sempre più consapevole dei propri mezzi. Come evidenziato da Domenico Marchigiani su Il Secolo XIX – edizione Levante, i biancocelesti hanno perso una sola volta nelle ultime sei gare, cadendo nettamente a Frosinone, ma mostrando un’identità di gioco ormai definita.

Contro il Palermo, sottolinea ancora Il Secolo XIX – edizione Levante attraverso l’analisi di Domenico Marchigiani, la squadra di Chiappella ha disputato una gara alla pari, ribattendo colpo su colpo e creando occasioni che avrebbero potuto legittimare anche una vittoria. Manca solo l’ultimo step: il cinismo sotto porta, quel dettaglio che può spostare gli equilibri in Serie B. «La prestazione è stata di sostanza», ricorda il presidente Antonio Gozzi, citato da Domenico Marchigiani su Il Secolo XIX – edizione Levante, rimarcando come il gol incassato sia arrivato da un errore individuale all’interno di un percorso di crescita.

L’analisi pubblicata da Il Secolo XIX – edizione Levante mette poi in luce uno dei dati più impressionanti: l’Entella non perde a Chiavari da quattordici mesi. Ventiquattro partite complessive tra Serie C, Serie B, Supercoppa di C e Coppa Italia, un record probabilmente inedito nella storia del club. Il Comunale–Sannazzari si sta trasformando in una vera roccaforte, un’arma che può aiutare concretamente nella corsa salvezza.

Il presidente Gozzi, nelle dichiarazioni raccolte da Domenico Marchigiani su Il Secolo XIX – edizione Levante, sintetizza così il peso del pari contro il Palermo: «Ci teniamo stretta l’imbattibilità casalinga e la consapevolezza di aver giocato alla pari con una squadra di primissimo livello. La strada è lunga, ma l’atteggiamento è quello giusto».

Un messaggio forte, che conferma come questa Entella, pur giovane e ancora incompiuta, sia tutt’altro che una comparsa nel campionato.