Carrarese, Bleve para tutto: “Stadio silenzioso, così è dura”. E ora il Palermo

Nel servizio pubblicato su La Nazione, Gianluca Bondielli racconta il grande protagonista del pari tra Carrarese e Reggiana: Marco Bleve, portiere gialloblù e prossimo avversario del Palermo sabato sera al Barbera (19:30). Come evidenzia Gianluca Bondielli su La Nazione, le sue parate in serie hanno tenuto in piedi la squadra in una gara che il portiere definisce «un pareggio giusto».

Bleve, intervistato da La Nazione attraverso la firma di Gianluca Bondielli, analizza così la partita: «Forse loro hanno creato qualcosa in più sui tiri in porta, ma noi abbiamo imposto il nostro gioco. Fino a quell’azione concitata ci avevano impensierito una sola volta».

Sul celebre “flipper” dell’area, il portiere chiarisce – come riporta Gianluca Bondielli su La Nazione – quale intervento sia stato il più complesso: «La parata più difficile è stata quella dopo la traversa, c’era tanta gente davanti e l’ho vista all’ultimo. Anche le altre non erano semplici. Forse potevo fare qualcosa in più sul primo tiro di Novakovic, il rimbalzo mi ha sorpreso».

Tra gli aspetti positivi, Bleve sottolinea il clean sheet: «Abbiamo mantenuto la porta inviolata, era importante. Un buon punto contro una diretta concorrente». Ma non nasconde ciò che manca: «Ci è mancato il gol, ma non le occasioni: dobbiamo lavorare per mettere gli attaccanti nelle migliori condizioni».

Il passaggio più significativo dell’intervista pubblicata da La Nazione riguarda l’ambiente e il “silenzio” dello stadio dei toscani. «Non è un alibi, ma stiamo giocando da soli. Qui ci sono tanti giovani che hanno bisogno di sentirsi importanti. Con uno stadio vuoto tutto diventa più difficile: si gioca anche per il pubblico».

Una considerazione che assume un peso particolare in vista del match contro il Palermo: al Barbera, la Carrarese troverà tutt’altro clima – caldo, numeroso e molto più pressante. Come conclude Gianluca Bondielli su La Nazione, la squadra di Inzaghi affronterà un avversario solido, trascinato dal suo portiere, ma anche bisognoso dell’energia di un ambiente che finora non l’ha sostenuta.