Empoli, Biondini nel mirino del Torino

In quest’ultimo giorno di mercato, potrebbe esserci un’importante operazione in uscita per l’Empoli legata a Edoardo Biondini. Il centrocampista, classe 2009, dopo essere stato promosso in prima squadra e aver trovato spazio tra Coppa Italia e Serie B, è finito nel mirino del Torino.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il club granata starebbe trattando con gli azzurri per acquistare il giovane talento già a gennaio, lasciandolo però in prestito all’Empoli fino al termine della stagione.





Una soluzione che permetterebbe al club toscano di continuare a puntare sul giocatore nel breve periodo, prima del suo eventuale trasferimento definitivo in Piemonte