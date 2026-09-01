Mantova, UFFICIALE: dall’Atalanta ecco Del Lungo
Come comunicato attraverso i canali ufficiali del club, il Mantova rinforza la difesa con Tommaso Del Lungo. Il classe 2003 arriva dall’Atalanta a titolo definitivo, con diritto di recompra in favore del club bergamasco.
Questo il comunicato del club:
“Mantova 1911 annuncia l’ingaggio del difensore Tommaso Del Lungo dall’Atalanta. Del Lungo, classe 2003, approda in BiancoRosso a titolo definitivo con diritto di recompra a favore dell’Atalanta. Tommaso Del Lungo, lo scorso anno in forza alla Virtus Entella in serie B, ha scelto il numero 58. Benvenuto a Mantova Tommy!”