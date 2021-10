L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma su una nuova emergenza in difesa del Palermo.

Il reparto finora più martoriato da infortuni e squalifiche. Torna di nuovo ad essere in difficoltà per la squalifica di due giornate a Buttaro. Oltre all’ex Roma, che tra l’altro nelle ultime uscite era stato il migliore del reparto, mancherà anche Almici.

Filippi, quindi, dovrà ancora una volta riorganizzare la difesa con giocatori che si dovranno adattare. Marconi, per esempio spostato da sinistra al centro come contro il Catanzaro. Stessa cosa per Lancini il quale potrebbe ricoprire il ruolo di centrodestra. La prima soluzione di Filippi sarà questa, dato che sia Marconi che Perrotta sono mancini e già uno dei due si è dovuto improvvisare in una zona nuova. In alternativa c’è la linea verde composta da Peretti e Marong.