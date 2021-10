L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla ripresa degli allenamenti del Palermo.

Il Palermo torna a lavorare questa mattina. Ieri il tecnico Filippi ha dato una giornata di riposo, in virtù del rientro da Castellammare di Stabia avvenuto in nave ieri mattina. Di fatto, la preparazione per la sfida con il Foggia inizierà a oggi.

Oltre all’assetto difensivo ci saranno da valutare alcune situazione ed eventuali turnazioni. Chi ha grosse probabilità di ritrovare una maglia da titolare è Odjer a centrocampo, dopo avere scontato la squalifica nell’ultimo turno con la Juve Stabia.