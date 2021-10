L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla capienza negli stadi.

Oggi l’aumento della capienza per stadi e palazzetti diventerà ufficiale, ma c’è anche chi spera in qualche bella sorpresa. Dopo il parere positivo del Cts, oggi il Consiglio dei Ministri alzerà al 75% il limite delle presenze per gli impianti sportivi all’aperto e al 50% per quelli al chiuso.

Lo ha confermato ieri anche il Sottosegretario alla Salute Andrea Costa: «Verrà approvato il decreto sull’ampliamento. Il governo ha scelto da tempo di imboccare la strada della gradualità nella consapevolezza che il nostro paese non si possa permettere passi falsi. Io confido che se il quadro continuerà ad essere positivo e non ci sono motivi per pensare il contrario, da qui a qualche settimana si arriverà al 100% di capienza negli stadi in Italia».

Soddisfatto anche il Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali, che a margine del Raduno del Gruppo Sportivo Fiamme Oro ha ribadito che «l’obiettivo è di arrivare quanto prima al 100%, se la situazione epidemiologica e la vaccinazione continueranno così credo sia veramente questione di settimane».

Ed è su questo punto che potrebbero esserci novità prima del previsto. Il ministro Dario Franceschini sembra intenzionato a chiedere già oggi al governo uno sforzo in più e a questo punto non potrebbe che essere il 100%.